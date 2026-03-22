Attualità
A Gaglianico bando pubblico per gli alloggi comunali
Le domande entro il 15 aprile
Una risposta concreta al bisogno abitativo delle famiglie del territorio.
L’amministrazione comunale annuncia l’apertura ufficiale del bando pubblico per l’assegnazione di alloggi Comunali.
I cittadini in possesso dei requisiti possono consultare l’avviso completo e avviare le procedure per l’inserimento in graduatoria.
A Gaglianico bando pubblico per gli alloggi comunali
Come presentare la domanda.
In un’ottica di semplificazione e digitalizzazione, dovrà essere presentata preferibilmente in modalità telematica. Tutti i dettagli, i moduli scaricabili e il link alla piattaforma dedicata sul sito web del Comune.
Per partecipare al bando i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di pubblicazione.
Essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. È ammesso, altresì, a partecipare un residente di uno Stato non appartenente all’U.E., se in possesso di permesso di soggiorno e legalmente residente in Italia da almeno due anni.
Vivere nel Comune di Gaglianico da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando. I partecipanti, non devono risultare debitori nei confronti dell’amministrazione per pendenze di carattere contributivo o finanziario.
Inoltre, non devono essere titolari, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio che si trova a Gaglianico oppure in un Comune della Provincia di Biella.
Non devono aver ottenuto, per sé o per altri membri del proprio nucleo familiare, l’assegnazione, in proprietà o con patto di futura vendita, di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o con il contributo o con il finanziamento dello Stato o da altro Ente pubblico.
Inoltre, non devono aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, un alloggio di edilizia residenziale pubblica, precedentemente assegnato in locazione semplice e ubicato in un Comune della Provincia.
Devono invece fruire di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare fisicamente imponibile desumibile dall’ultima dichiarazione dei redditi non superiore al limite per l’accesso all’edilizia sovvenzionata pari a €24.976,88 euro. Tale reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti.
Scadenze e assistenza
Le domande devono essere presentate entro le ore 12 del 15 aprile 2026. L’amministrazione ricorda che la graduatoria verrà stilata in base ai punteggi attribuiti per condizioni di disagio abitativo, economico e sociale.
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