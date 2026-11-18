Dall’8 dicembre si accende la magia di Fratel Amilcare.

Dall’8 dicembre si accende la magia di Fratel Amilcare

Con l’avvicinarsi del Natale torna a vivere uno spettacolo capace di incantare grandi e piccini: il Presepe meccanico di Fratel Amilcare, ospitato all’Istituto Belletti Bona di Biella. Un appuntamento imperdibile, dall’8 dicembre al 6 gennaio, dove la magia delle feste incontra l’ingegno, l’arte e la straordinaria creatività di un uomo che ha dedicato un’intera vita alla sua realizzazione.

Un’opera unica, che anno dopo anno continua a emozionare e a richiamare visitatori, custodendo una delle tradizioni natalizie più suggestive del territorio.

Una storia lunga poco meno di un secolo

Dietro questo straordinario presepe c’è la passione di Fratel Amilcare, al secolo Pietro Repetto, che iniziò a costruirlo nel lontano 1938, quando era insegnante. Con pazienza e talento diede forma a statuine, scenografie e ingegnosi meccanismi, trasformando progressivamente la sua creazione in un piccolo mondo animato.

Nel corso degli anni introdusse effetti sorprendenti e pionieristici: il passaggio dal giorno alla notte, gli angeli che appaiono a tempo, la neve che cade e i personaggi che si muovono con naturalezza. Un susseguirsi di dettagli che ancora oggi dà vita a un suggestivo ciclo di circa sei minuti, accompagnando il visitatore in un viaggio emozionante nella storia della Natività.

Trasferitosi stabilmente a Biella nel 1965, Fratel Amilcare continuò ad arricchire e perfezionare la sua opera. Dal 2001 il presepe è conservato ed esposto stabilmente all’Istituto Belletti Bona, diventando una vera e propria istituzione del Natale biellese.

Orari di apertura

Il presepe è visitabile con i seguenti orari: venerdì 16–18; sabato 16–19; domenica 10 –12/15 –19; 8 dicembre 15–19; Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania 16 –19.

Un’occasione speciale per riscoprire la bellezza delle tradizioni, lasciarsi sorprendere dalla maestria di Fratel Amilcare e vivere tutto il fascino del Natale.

A cura di Anteo Impresa Sociale e In viaggio con Gabri.

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