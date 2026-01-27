Annunciata da anni, se non addirittura da decenni, da un punto di vista burocratico si sta per compiere una piccola grande rivoluzione. A partire dal 10 febbraio negli uffici postali del Biellese sarà possibile presentare la richiesta per ottenere il rilascio del passaporto.

Dal 10 febbraio il passaporto in Posta anche nel Biellese

La notizia è stata data dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio che ha incontrato a Roma, al ministero dell’Interno, Claudio Palomba, Capo del Dipartimento per l’amministrazione generale per fare il punto sui prossimi passi del progetto Polis che consente – appunto – ai cittadini di presentare la richiesta e ottenere il rilascio del passaporto direttamente all’ufficio postale.

Il servizio, grazie alla collaborazione tra Regione Piemonte, governo e Poste italiane, è già attivo nei comuni sotto i 15 mila abitanti delle province di Alessandria, Cuneo, Novara, Vercelli e Torino. Durante l’incontro è stato condiviso il calendario delle prossime tappe di estensione del servizio: il 10 febbraio il servizio sarà disponibile negli uffici postali dell’Astigiano e del Biellese e il 21 aprile nel Verbano Cusio Ossola.

«L’estensione del servizio ai comuni sotto i 15 mila abitanti di tutte le province del Piemonte rappresenta il frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi dapprima per inserire il Piemonte nella sperimentazione e poi per ampliare progressivamente i territori coinvolti – spiega il presidente Alberto Cirio – con l’obiettivo di rendere le procedure per la richiesta dei passaporti più veloci, più accessibili e vicine anche nelle zone più periferiche e lontane dai grandi centri urbani. L’estensione alle città più grandi è per noi il prossimo step, per alleggerire il lavoro delle questure e dei commissariati e per rendere il servizio sempre più capillare e agevole su tutto il territorio regionale».

Come fare il passaporto

con Poste italiane

Per fare il passaporto in posta, è necessario recarsi in un ufficio postale abilitato (spesso serve prenotazione online tramite il sito di Poste Italiane), portando documento d’identità, codice fiscale, due fototessere, ricevuta pagamento bollettino (42,50 euro) e marca da bollo (73,50 euro), consegnando anche il vecchio passaporto in caso di rinnovo, mentre l’operatore raccoglie impronte e foto digitali per inviare la richiesta alla Questura. Il passaporto potrà poi essere ritirato in Questura o richiederne la consegna a domicilio tramite Poste Italiane.

Nell’imminenza dell’apertura del servizio anche nel Biellese, Poste Italiane fornirà comunque tutte le esatte condizioni per poter accedere al servizio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook