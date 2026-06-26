Da giorni manca da casa: ricerche in corso a Roasio

Il dispositivo di ricerca coinvolge Protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e Guardia di finanza. Le attività si concentrano soprattutto nelle zone boschive e rurali, considerate particolarmente difficili da esplorare per estensione e conformazione del territorio.

Le squadre stanno operando con un impiego massiccio di uomini e mezzi. Oltre ai soccorritori a terra, vengono utilizzati droni per il monitoraggio dall’alto e unità cinofile addestrate nella ricerca di persone disperse.

L’ultima segnalazione certa risale a sabato, quando Tosoni era stato visto nella zona del torrente Rovasenda. Aveva con sé uno zaino e indossava un cappello. Da quel momento le sue tracce si sono interrotte.