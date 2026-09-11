Ammonta a 137 il numero delle famiglie del Biellese che rischiano di travolte dall’ennesima emergenza occupazionale.

Crisi Orso Blu. Verzella: «Tempo scaduto. La Regione intervenga»

Al centro della bufera c’è la cooperativa Orso Blu, operante nell’appalto presso il polo logistico Bonprix/Hermes di Valdengo. Questa mattina si è svolta una partecipata assemblea pubblica davanti ai cancelli dello stabilimento, promossa dalle sigle sindacali per riaccendere i riflettori su una vicenda dai contorni sociali drammatici: la procedura coinvolge 107 dipendenti diretti e circa 30 somministrati, a larga prevalenza femminile e in gran parte nuclei monoreddito.

All’incontro ha preso parte un’ampia delegazione del Partito Democratico, guidata dalla consigliera regionale Emanuela Verzella, che segue il dossier fin dai primi segnali di crisi emersi a giugno. «Non possiamo consentire che il costo sociale di una scelta aziendale venga scaricato sul territorio, sui lavoratori e sulla cooperativa», ha dichiarato la consigliera, sottolineando la gravità dell’imminente scadenza di fine settembre, data in cui terminerà la cassa integrazione garantita con fatica dalla cooperativa.

A pesare sul tavolo istituzionale è il recente forfait di Hermes Fulfilment — colosso di logistica legato alla multinazionale tedesca Otto Group — che ha disertato l’incontro regionale del 2 settembre adducendo la motivazione di essere una mera committente formale. Un atteggiamento ritenuto inaccettabile da Verzella: «Si parla di un gruppo che nell’ultimo esercizio ha registrato oltre 300 milioni di utile netto e quasi 14 miliardi di fatturato. È impensabile che possa beneficiare del nostro territorio per poi sfilarsi da ogni responsabilità sociale».

Il Partito Democratico si appresta ora a presentare una nuova interrogazione alla Giunta regionale per pretendere un’azione decisiva. La richiesta è chiara: costringere Hermes e il gruppo Otto al confronto, garantire l’allungamento degli ammortizzatori sociali e mettere in campo strumenti urgenti di ricollocazione per salvaguardare il reddito e il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori.

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