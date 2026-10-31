AttualitàBiella
Cosa guardare al cinema nel week-end
I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana
Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…
Cosa guardare al cinema nel week-end
Multisala Mazzini
Sala 1: “Shaun vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A.”. Orari: sabato ore 17; domenica ore 21. “Ice cream man”. Orari: sabato ore 20 – ore 22.30; domenica ore 21.
Sala 2: “Dio ride”. Orari: sabato ore 17; domenica ore 16.15 – ore 18.30. “In ends”. Orari: sabato ore 22; domenica ore 21.
Sala 3: “Un tranquillo funerale di famiglia”. Orari: sabato ore 17 – ore 19.15; domenica ore 16.30 – ore 19. “Dracula di Bram Stoker”. Orari: sabato ore 22; domenica ore 21.
Cinema Teatro Odeon
“Il gatto col cappello”. Orari: sabato ore 17; domenica ore 16. “Clayface”. Orari: sabato: ore 22; domenica ore 21.
Candelo – Cinema Verdi
Sala 1: “La Famiglia Halloween”. Orari: sabato ore 15. “Nel silenzio delle stanze”. Orari: sabato ore 17 – ore 21.30; domenica ore 10.30 – ore 19. “Ragione e sentimento”. Orari: sabato ore 19; domenica ore 16.30 – ore 21.
Sala 2: “Dio ride”. Orari: sabato ore 14.45 – ore 21.30; domenica 10.30 – ore16.30 – ore 21. “Ragione e sentimento”. Orari: sabato ore 17. “Zustissia”. Orari: sabato ore 19.30; domenica ore 18.45.
Ponzone – Cinema Teatro Giletti
“A mali estremi estremi rimedi”. Orari: sabato ore 21.
LEGGI ANCHE: La Regione Piemonte stringe nuovi accordi a Venezia per attrarre produzioni cinematografiche nazionali e internazionali
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook