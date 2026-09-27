AttualitàBiella
Cosa guardare al cinema nel week-end
I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana
Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…
Cosa guardare al cinema nel week-end
Multisala Mazzini
Sala1: “L’isola dei ricordi”. Orari: sabato ore 16.15 – ore 18.30; domenica ore 16.15 – ore 18.30.
Sala2: “Paw patrol: Missione dinosauri”. Orari: sabato ore 16; domenica ore 16. “Coyote vs Acme”. Orari: sabato ore 21.15; domenica ore 21.15.
Sala3: “Cars: Motori ruggenti-20° Anniversario”. Orari: sabato ore 16; domenica ore 16. “Heart of The Beast: Nel Profondo Selvaggio”. Orari: sabato ore 19.45 – ore 22; domenica ore 18.30 – ore 21.
Cinema Teatro Odeon
“Avengers Endgame: Extra”. Orari: sabato ore 21; domenica ore 18.
Candelo – Cinema Verdi
Sala1: “Nessun dolore”. Orari: sabato ore 16.45 – ore 21; domenica 15 – ore 19.15 – ore 21.15. “I figli della scimmia”. Orari: sabato ore 18.45; domenica ore 17.
Sala2: “The invite-Il piacere è tutto nostro”. Orari: sabato ore 16.45; domenica ore 17. “Una storia”. Orari: sabato ore 19; domenica ore 21.15. “Santiago-Un cammino per ricordare”. Orari: sabato ore 21; domenica ore 15. “Calle Malaga”. Orari: domenica ore 19.
LEGGI ANCHE: La Regione Piemonte stringe nuovi accordi a Venezia per attrarre produzioni cinematografiche nazionali e internazionali
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato