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Cosa guardare al cinema nel week-end

I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana

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2 minuti fa

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Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…

Cosa guardare al cinema nel week-end

Multisala Mazzini

Sala1: “L’isola dei ricordi”. Orari: sabato ore 16.15 – ore 18.30; domenica ore 16.15 – ore 18.30.

Sala2: “Paw patrol: Missione dinosauri”. Orari: sabato ore 16; domenica ore 16. “Coyote vs Acme”. Orari: sabato ore 21.15; domenica ore 21.15.

Sala3: “Cars: Motori ruggenti-20° Anniversario”. Orari: sabato ore 16; domenica ore 16. “Heart of The Beast: Nel Profondo Selvaggio”. Orari: sabato ore 19.45 – ore 22; domenica ore 18.30 – ore 21.

Cinema Teatro Odeon

“Avengers Endgame: Extra”. Orari: sabato ore 21; domenica ore 18.

Candelo – Cinema Verdi

Sala1: “Nessun dolore”. Orari: sabato ore 16.45 – ore 21; domenica 15 – ore 19.15 – ore 21.15. “I figli della scimmia”. Orari: sabato ore 18.45; domenica ore 17.

Sala2: “The invite-Il piacere è tutto nostro”. Orari: sabato ore 16.45; domenica ore 17. “Una storia”. Orari: sabato ore 19; domenica ore 21.15. “Santiago-Un cammino per ricordare”. Orari: sabato ore 21; domenica ore 15. “Calle Malaga”. Orari: domenica ore 19.

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