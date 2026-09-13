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Cosa guardare al cinema nel week-end
I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana
Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…
Cosa guardare al cinema nel week-end
Multisala Mazzini
Sala1: “Amori & Incantesimi 2”. Orari: Sabato ore 18 – 21.30; domenica ore 18 – 21.
Sala2: “Mutiny”. Orari: sabati ore 21.30; domenica ore 21.
Sala3: “Oasis, Don’t Look Back in Anger”. Orari: sabato ore 21.30; domenica ore 21. “Paw Patrol: Missione dinosauri”. Orari: sabato ore 18; domenica ore 18.
Cinema Teatro Odeon
Chiusura estiva.
Cinema Verdi – Candelo
Sala1: “Un mondo meraviglioso”. Orari: sabato ore 17. “The Echo Chamber”. Orari: sabato ore 18.30 – 21; domenica ore 16 – 18.30 – 21.
Sala2: “Fammi il piacere”. Orari: sabato ore 17; domenica ore 19.15. “Palestina 36-Quando tutto ebbe inizio”. Orari: sabato ore 18.45; domenica ore 21. “Serpenti”. Orari: sabato ore 21; domenica ore 16. “Un mondo meraviglioso”. Orari: domenica ore 17.45.
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