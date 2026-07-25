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Cosa guardare al cinema nel week-end

I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana

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2 minuti fa

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Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…

Cosa guardare al cinema nel week-end

Multisala Mazzini

Sala1: “Minions & Monsters”. Orari: sabato ore 17; domenica ore 17. “Deep Water-Incubo dagli abissi” – Orari: sabato ore 19; domenica ore 19.

Sala2: “Odissea”. Orari: sabato ore 17 – ore 20.30; domenica ore 16.30 – ore 20.

Sala3: “Odissea”. Orari: sabato ore 17.30 – ore 21.30; domenica ore 17 – ore 21.

Cinema Teatro Odeon

Chiusura estiva

Chiostro di San Sebastiano – Cinema all’aperto

“Jurassic World-La Rinascita”. Orari: sabato ore 21.30. “Il Diavolo veste Prada 2”. Orari: domenica ore 21.30.

Candelo – Cinema Verdi

Sala1: “Terapia di famiglia”. Orari: sabato ore 16.45; domenica ore 21.30. “Odissea”. Orari: sabato ore 18.30; domenica ore 18.30. “Agent of happiness-Il Buthan e la felicità”. Orari: sabato ore 21.30; domenica ore 16.45.

Sala2: “Odissea”. Orari: sabato ore 17.15 – ore 20.30; domenica ore 17.15 – ore 20.30.

LEGGI ANCHE: La Regione Piemonte stringe nuovi accordi a Venezia per attrarre produzioni cinematografiche nazionali e internazionali

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