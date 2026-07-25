AttualitàBiella
Cosa guardare al cinema nel week-end
I film in proiezione nelle sale biellesi per questo fine settimana
Cosa guardare al cinema nel week-end. La programmazione nelle sale biellesi per trascorrere una serata oppure un pomeriggio fuori casa e godersi uno spettacolo interessante. Oppure divertente o ancora all’insegna dell’azione. O, perché no, anche un paio d’ore di paura…
Cosa guardare al cinema nel week-end
Multisala Mazzini
Sala1: “Minions & Monsters”. Orari: sabato ore 17; domenica ore 17. “Deep Water-Incubo dagli abissi” – Orari: sabato ore 19; domenica ore 19.
Sala2: “Odissea”. Orari: sabato ore 17 – ore 20.30; domenica ore 16.30 – ore 20.
Sala3: “Odissea”. Orari: sabato ore 17.30 – ore 21.30; domenica ore 17 – ore 21.
Cinema Teatro Odeon
Chiusura estiva
Chiostro di San Sebastiano – Cinema all’aperto
“Jurassic World-La Rinascita”. Orari: sabato ore 21.30. “Il Diavolo veste Prada 2”. Orari: domenica ore 21.30.
Candelo – Cinema Verdi
Sala1: “Terapia di famiglia”. Orari: sabato ore 16.45; domenica ore 21.30. “Odissea”. Orari: sabato ore 18.30; domenica ore 18.30. “Agent of happiness-Il Buthan e la felicità”. Orari: sabato ore 21.30; domenica ore 16.45.
Sala2: “Odissea”. Orari: sabato ore 17.15 – ore 20.30; domenica ore 17.15 – ore 20.30.
LEGGI ANCHE: La Regione Piemonte stringe nuovi accordi a Venezia per attrarre produzioni cinematografiche nazionali e internazionali
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook