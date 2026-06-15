Corrado Pinzano, “bronzo” di spessore al Valli Ossolane. Il pilota biellese ha conquistato un ottimo terzo posto finale nella gara disputata sabato e domenica con quartier generale a Domodossola.

Un risultato maturato al termine di una sfida particolarmente combattuta e selettiva, caratterizzata da un livello tecnico molto elevato e da numerose insidie nel percorso.

Corrado Pinzano, “bronzo” al Valli Ossolane

La gara rappresentava il secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger 2026. E il pilota biellese era come sempre affian cato da Mauro Turati sulla Skoda Fabia RS Rally2 di PA Racing (nella foto di Massimo Bettiol). L’equipaggio si presentava al via con l’obiettivo di rilanciarsi nelle posizioni di vertice della classifica tricolore dopo il quinto posto conquistato un mese fa in Valtellina.

Il podio conquistato in Ossola consente a Pinzano di consolidare la terza posizione nella graduatoria del campionato, guadagnando una posizione rispetto alla vigilia. Un piazzamento importante, frutto di due giornate nelle quali il driver ha saputo alternare fasi d’attacco a momenti di gestione, mantenendo sempre la necessaria lucidità per evitare errori.

Partiti con un ritmo subito competitivo, Pinzano e Turati sono riusciti a rimanere stabilmente nella lotta per il podio fino all’ultimo chilometro. Confermando le positive sensazioni al volante della Skoda Fabia RS Rally2. Un risultato non certo scontato, alla luce deel valore degli avversari. Ma che fa guardare al futuro con fiducia, pur nella consapevolezza che il prosieguo della stagione si annuncia assai difficile.

Il podio, conquistato in gara e confermato anche in campionato, assume inoltre un significato speciale alla luce dell’edizione 2025, conclusa anzitempo a causa di un incidente, e conferma Pinzano e Turati tra i principali protagonisti della serie di quest’anno, portando nuovamente i colori della New Driver’s Team nelle posizioni di vertice.

L’ 11 e 12 luglio a Treviso

Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger è ora in programma per sabato 11 e domenica 12 luglio. In occasione del “42° Rally della Marca”, tra Valdobbiadene e Montebelluna, nel Trevigiano. Una gara che negli ultimi due anni ha sempre visto Pinzano centrare la vittoria.

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