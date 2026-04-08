Conto alla rovescia per il ritorno del luna park. Ecco quando arriva

Come da tradizione, la primavera porta con sé uno degli appuntamenti più attesi dai biellesi: il ritorno del Luna Park.

Le luci, i colori e l’energia delle giostre torneranno ad animare la città a partire da venerdì 15 maggio, con la fiera che resterà aperta fino alla prima domenica di giugno.

Il 15 maggio torna il luna park nell’area parcheggio di Città Studi

L’area del parcheggio di Città Studi si trasformerà ancora una volta in un grande villaggio del divertimento, con decine di attrazioni capaci di soddisfare ogni età. Non mancheranno le giostre più amate degli anni passati: dai classici per i più piccoli, tra gonfiabili, percorsi gioco e coloratissime attrazioni, fino alle esperienze più adrenaliniche dedicate a chi è in cerca di emozioni forti.

Annunciata anche una novità assoluta. Il suo nome sarà svelato nelle prossime settimane

Tra autoscontro, ruota panoramica, trenini fantasma e attrazioni mozzafiato, il Luna Park si conferma un appuntamento capace di mettere d’accordo tutti. I più romantici potranno godersi la vista dall’alto, magari con una nuvola di zucchero filato tra le mani, mentre gli amanti del brivido potranno lasciarsi conquistare da giri vorticosi e discese da togliere il fiato.

Non mancheranno, come sempre, le bancarelle di dolciumi, snack e specialità da gustare passeggiando tra le luci della fiera.

Grande attesa anche per una novità assoluta: gli organizzatori hanno infatti annunciato l’arrivo di un’attrazione inedita e unica, il cui nome e le cui caratteristiche verranno svelati nelle prossime settimane.

Confermata la convenzione con il nostro giornale: torneranno i coupon-sconto

Torna inoltre la collaborazione con il nostro giornale, molto apprezzata nelle passate edizioni. Anche quest’anno, infatti, i nostri lettori potranno usufruire di una speciale convenzione: le modalità saranno simili a quelle già sperimentate, con coupon dedicati che permetteranno di ottenere sconti sulle attrazioni, rendendo l’esperienza ancora più accessibile per tutti. Con il suo mix di tradizione e novità, il Luna Park si prepara dunque a regalare anche nel 2026 settimane di allegria e spensieratezza, confermandosi uno degli eventi simbolo della bella stagione biellese. Un appuntamento da segnare in agenda, pronto a far tornare bambini anche gli adulti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook