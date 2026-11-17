Un sistema di relazioni industriali più solido, trasparente e orientato alla crescita. Sono questi gli obiettivi dell’Accordo quadro sulla rappresentanza e la contrattazione collettiva sottoscritto da Confindustria, dalle principali associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, al termine di un lungo confronto tra le parti sociali.

L’intesa introduce criteri condivisi per misurare la rappresentatività delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati, definendo regole più precise per individuare i soggetti legittimati a sottoscrivere i contratti collettivi nazionali di riferimento nei diversi settori economici. L’obiettivo è rafforzare la qualità della contrattazione, garantire maggiore certezza normativa e contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, valorizzando gli accordi siglati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative.

Giancarlo Ormezzano, vice presidente dell’Unione Industriale Biellese alle Relazioni Industriali, commenta: “L’accordo raggiunto rappresenta una scelta di responsabilità e di visione da parte delle parti sociali. In una fase caratterizzata da profondi cambiamenti economici, tecnologici e demografici, dotarsi di regole condivise sulla rappresentanza significa rafforzare la credibilità della contrattazione collettiva e offrire maggiore certezza a imprese e lavoratori. Come ha detto il vice presidente di Confindustria, Maurizio Marchesini, questa intesa contribuisce a qualificare il sistema delle relazioni industriali, promuove una competizione corretta tra le aziende e crea le condizioni per accelerare i rinnovi contrattuali favorendo una crescita sostenibile delle aziende”.

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