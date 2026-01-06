C’è tempo fino a fine febbraio per la consegna delle opere del concorso di Pittura indetto dalla Pro Loco di Mosso e legato all’evento Presepe Gigante di Marchetto.

Concorso di pittura legato al presepe di Mosso

Numerosi artisti avevano partecipato alla precedente edizione conclusasi con una mostra allestita nel salone della Casa di Riposo di Mosso.

Il tema per questa edizione è stato ampliato, non più solamente il Presepe come soggetto, ma anche ciò che esso rappresenta, e il messaggio di Pace e Speranza .

Gli interessati possono partecipare con opere eseguite con qualsiasi tecnica pittorica e con rappresentazioni sia figurative sia astratte e simboliche.

Per informazioni dettagliate e per richiedere il regolamento il numero 3346142971 della Pro Loco di Mosso è a disposizione.

