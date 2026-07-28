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Con il furgone rimane bloccato sui binari a Vigliano

Tanta paura, ma per fortuna nessun pericolo

Pubblicato

9 secondi fa

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Con il furgone rimane bloccato sui binari a Vigliano.

Con il furgone rimane bloccato sui binari a Vigliano

Paura per il conducente di un furgone ieri a Vigliano Biellese. Si è trovato bloccato con il furgone in panne sui binari a Vigliano Biellese. E’ riuscito però a togliere il mezzo dai binari e mettere in sicurezza l’area.

Il treno non ha avuto ritardi.

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