AttualitàBiella
Con il furgone rimane bloccato sui binari a Vigliano
Tanta paura, ma per fortuna nessun pericolo
Con il furgone rimane bloccato sui binari a Vigliano.
Con il furgone rimane bloccato sui binari a Vigliano
Paura per il conducente di un furgone ieri a Vigliano Biellese. Si è trovato bloccato con il furgone in panne sui binari a Vigliano Biellese. E’ riuscito però a togliere il mezzo dai binari e mettere in sicurezza l’area.
Il treno non ha avuto ritardi.
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