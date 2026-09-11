La Città di Biella ha iscritto il Colonnello Marco Giacometti, Comandante provinciale dei Carabinieri, nell’Albo d’Onore della Città.

Colonnello Giacometti entra nell’Albo d’Onore della Città di Biella

Giacometti aveva assunto l’incarico di Comandante provinciale dei Carabinieri di Biella l’8 gennaio 2024 e lascia il territorio dopo circa due anni e otto mesi. La cerimonia, ospitata a Palazzo Oropa, è stata l’occasione per esprimere ufficialmente la riconoscenza dell’Amministrazione comunale per l’attività svolta e per la collaborazione costruita in questi anni con le istituzioni e con la cittadinanza.

L’iscrizione all’Albo d’Onore rappresenta un riconoscimento attraverso il quale la Città di Biella intende conservare nel tempo il nome di persone che, attraverso il proprio impegno, hanno instaurato un legame particolare con i cittadini.

«L’iscrizione nell’Albo d’Onore della Città di Biella non vuole essere soltanto un riconoscimento al comandante provinciale dei Carabinieri, ma alla persona e alla professionalità con cui ha svolto il proprio incarico in questi anni – sottolinea il Sindaco di Biella, Marzio Olivero -. Il Colonnello Giacometti ha saputo interpretare il suo ruolo con equilibrio, autorevolezza e grande attenzione al territorio, dimostrando quanto sia importante una presenza dello Stato capace di coniugare sicurezza e vicinanza alla popolazione».

«I comandanti passano, l’Arma resta. Ma alcune persone riescono a rendere particolarmente significativo il periodo in cui sono chiamate a servire una comunità – prosegue il Sindaco -. È questo che abbiamo voluto riconoscere al Colonnello Giacometti, insieme alla disponibilità al

confronto e alla capacità di costruire un rapporto positivo con le istituzioni e con il territorio. L’Arma dei Carabinieri rappresenta una presenza fondamentale per la sicurezza e la serenità dei cittadini e siamo orgogliosi di aver potuto collaborare in questi anni con un comandante che ha saputo rappresentarne pienamente i valori».

Il Sindaco ha quindi rivolto al Colonnello Giacometti un ringraziamento a nome dell’intera città: «A lui va la nostra gratitudine e il nostro più sincero augurio per il nuovo incarico. Biella lo saluta con stima e riconoscenza e da oggi il suo nome entra a far parte della storia della nostra città attraverso l’Albo d’Onore.»

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato