Coldiretti Vercelli-Biella – Risò: difendiamo il riso 100% italiano.

Protagonista il riso italiano e piemontese all’incontro “Difendiamo il riso 100% italiano” che si terrà sabato 12 settembre 2026 dalle ore 9:30, presso il Teatro Civico di Vercelli, nell’ambito di Risò, la seconda edizione del festival internazionale del riso.

Difendere il riso italiano dai danni causati dai cambiamenti climatici, tra maltempo e siccità, ma anche dall’azione dei trafficanti che sfruttano le importazioni a basso costo dall’estero per far abbassare le quotazioni di quello nazionale, costringendo le aziende agricole a lavorare senza coprire neppure i costi di produzione. E’ il tema al centro dell’incontro organizzato da Coldiretti Piemonte, Coldiretti Vercelli-Biella e Coldiretti Novara-Vco in un anno reso difficilissimo per i problemi causati dalla siccità e per il crollo dei prezzi pagati agli agricoltori. L’obiettivo è rilanciare la necessità di un piano strutturale per affrontare l’emergenza acqua ma anche per combattere le speculazioni, in un contesto segnato dall’aumento delle importazioni da Paesi asiatici a dazio zero che mettono a rischio la leadership europea della risicoltura nazionale e piemontese.

All’incontro prenderanno parte il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il presidente di Coldiretti Piemonte Cristina Brizzolari, il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il presidente dell’Agenzia Ice, Matteo Zoppas, l’amministratore delegato di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, il presidente di Coldiretti Vercelli e Biella, Roberto Guerrini, il direttore Coldiretti Bruxelles, Arianna Giuliodori, il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, e il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino.

Per tutta la durata del Festival, che si chiuderà domenica 13 settembre, Coldiretti sarà presente con uno stand presso il Padiglione Istituzionale e Filiera, in piazza Antico Ospedale con l’ingresso principale situato in via Galileo Ferraris, a pochi passi dalla Basilica di Sant’Andrea. Nell’area Coldiretti si potranno scoprire i servizi Epaca, Caf e i corsi Inipa, mentre i più piccoli potranno fare la foto con Baldino, la mascotte del riso italiano.

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