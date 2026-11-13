AttualitàBasso Biellese
Colazione al museo del falso di Verrone
Evento in programma l’8 dicembre
Varcare il portone di un castello storico nel silenzio del mattino, prima dell’arrivo del pubblico, accompagnati dal profumo di caffè e brioches calde. È la speciale esperienza proposta per martedì 8 dicembre 2026 dal Falseum – Museo del Falso e dell’Inganno al Castello di Verrone.
Colazione al museo del falso di Verrone
L’iniziativa prenderà il via alle 10:00 con una colazione di benvenuto realizzata in collaborazione con Notadolce. Subito dopo, i partecipanti saranno guidati in un percorso esclusivo tra gli spazi esterni dell’Ecomuseo e gli ambienti del Castello, incluse le suggestive sale del Municipio, solitamente chiuse ai visitatori.
Tra i momenti più attesi figura la tappa dedicata allo straordinario albero genealogico dei Vialardi, storica famiglia che per generazioni ha intrecciato le proprie vicende con il territorio tra alleanze, intrighi e documenti d’archivio. Dalle 11:30 fino alle 13:00, la visita proseguirà poi all’interno delle sale del Falseum, per un viaggio interattivo tra fake news d’epoca, illusioni ottiche e truffe celebri.
Il biglietto costa 12 euro (inclusi colazione e ingresso al museo; ridotto a 9 euro per bambini e possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta). I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.falseum.com, scrivendo a info@falseum.com o su WhatsApp al numero 352-0929614.
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