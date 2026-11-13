Varcare il portone di un castello storico nel silenzio del mattino, prima dell’arrivo del pubblico, accompagnati dal profumo di caffè e brioches calde. È la speciale esperienza proposta per martedì 8 dicembre 2026 dal Falseum – Museo del Falso e dell’Inganno al Castello di Verrone.

Colazione al museo del falso di Verrone

L’iniziativa prenderà il via alle 10:00 con una colazione di benvenuto realizzata in collaborazione con Notadolce. Subito dopo, i partecipanti saranno guidati in un percorso esclusivo tra gli spazi esterni dell’Ecomuseo e gli ambienti del Castello, incluse le suggestive sale del Municipio, solitamente chiuse ai visitatori.

Tra i momenti più attesi figura la tappa dedicata allo straordinario albero genealogico dei Vialardi, storica famiglia che per generazioni ha intrecciato le proprie vicende con il territorio tra alleanze, intrighi e documenti d’archivio. Dalle 11:30 fino alle 13:00, la visita proseguirà poi all’interno delle sale del Falseum, per un viaggio interattivo tra fake news d’epoca, illusioni ottiche e truffe celebri.

Il biglietto costa 12 euro (inclusi colazione e ingresso al museo; ridotto a 9 euro per bambini e possessori di Abbonamento Musei Piemonte Valle d’Aosta). I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.falseum.com, scrivendo a info@falseum.com o su WhatsApp al numero 352-0929614.

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