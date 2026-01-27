Si è svolto a Biella, presso Cascina Oremo, l’incontro “L’Intelligenza Artificiale a misura di micro e piccole imprese artigiane”, promosso da CNA Piemonte per promuovere, in tutte le sue forme, le Accademie di filiera. La serata ha registrato una partecipazione numerosa e un forte interesse da parte di artigiani e piccoli imprenditori, a conferma di come il tema dell’intelligenza artificiale sia ormai percepito come una leva concreta di sviluppo e non più come una tecnologia distante o riservata esclusivamente alle grandi imprese.

Cna Piemonte ha promosso un incontro sull’AI a Biella

L’incontro è stato aperto dal Segretario Regionale di CNA Piemonte, Delio Zanzottera, che ha evidenziato come la formazione dedicata agli imprenditori sia oggi prioritaria su un tema destinato a incidere profondamente sul futuro delle imprese nei prossimi mesi e anni. Zanzottera ha inoltre richiamato l’esigenza di portare all’interno delle aziende giovani preparati e formati, figure chiave per gestire l’innovazione e garantire continuità al tessuto produttivo.

La serata ha registrato una forte partecipazione di artigiani e piccoli imprenditori, confermando l’interesse per l’intelligenza artificiale come strumento di crescita reale e non più come una tecnologia lontana dalle necessità della piccola impresa. L’incontro ha permesso di analizzare opportunità concrete, portando al centro del dibattito dati aggiornati e soluzioni applicabili alla quotidianità delle micro e piccole imprese.

I relatori hanno approfondito diversi aspetti legati all’innovazione e al sostegno pubblico: Fabio Oliva, per l’Agenzia Formativa Immaginazione e Lavoro, ha illustrato il ruolo delle Accademie di filiera regionali come strumenti per la crescita delle competenze, sottolineando come la formazione sia un elemento essenziale per la competitività. Paolo Furno funzionario della Regione Piemonte ha analizzato le misure regionali a sostegno della transizione digitale, con un focus sui finanziamenti e l’accesso al credito per le realtà più piccole. Filippo Miotto, presidente regionale CNA Digitale, ha ribadito una visione pragmatica: l’IA non è un fine, ma uno strumento per supportare le decisioni, ridurre gli errori e liberare tempo, senza snaturare il valore del lavoro artigiano.

Il messaggio emerso è chiaro: l’Intelligenza Artificiale non sostituisce il lavoro artigiano, ma può diventarne un alleato se gestita con consapevolezza. Più che inseguire le mode, serve comprendere le tecnologie per adottare soluzioni semplici e utili, costruite sulle reali esigenze delle imprese. L’ampia partecipazione conferma il valore del percorso avviato da CNA Piemonte per accompagnare le imprese nella transizione digitale, puntando su informazione e orientamento concreto per non lasciare soli gli imprenditori di fronte al cambiamento.

Prossimo appuntamento sempre a Biella a Cascina Oremo giovedì 29 gennaio sul tema Turismo Esperienziale (dal luogo dell’esperienza nuovi modelli di turismo).

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook