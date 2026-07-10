Si è chiuso con una condanna a otto mesi di reclusione, con rito abbreviato, il processo a carico di G.P., un uomo di 66 anni residente a Verbania, accusato di violenza sessuale.

Cliente di un resort a Biella condannato per violenza sessuale

I fatti contestati risalgono a un soggiorno dell’uomo presso un rinomato golf club del Biellese, dove una delle dipendenti della struttura è diventata il bersaglio delle sue attenzioni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e confermato in sede giudiziaria, l’approccio dell’ospite è iniziato all’interno dei locali del club. In un primo momento, l’uomo avrebbe deliberatamente cercato un contatto fisico con una cameriera in servizio, strofinandole con intenzione il gomito sul seno. Poco dopo, con il pretesto di un banale problema tecnico legato al funzionamento del termostato della sua stanza, ha chiesto alla donna di raggiungerlo in camera per fornirgli spiegazioni.

Una volta che la dipendente è entrata nell’alloggio per svolgere il proprio lavoro, il sessantaseienne ha tentato un pesante approccio verbale, rivolgendole battute volgari e inappropriate. La successiva denuncia da parte della vittima ha dato il via alle indagini, sfociate poi nel rinvio a giudizio. La scelta del rito abbreviato ha permesso all’imputato di beneficiare dello sconto di un terzo della pena, conclusasi con la sentenza di condanna a otto mesi emessa dal Tribunale.

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