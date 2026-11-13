Dalla polvere delle prime strade sterrate ai parquet della Serie A, passando per il rombo dei motori in centro città e le discese sulla neve di Bielmonte. Giovedì 19 novembre 2026, alle ore 21, la Sala conferenze di Palazzo Ferrero (corso del Piazzo 29) ospiterà “Una terra di sport”, quarto appuntamento di CINECLUB! La Biella di ieri (e di oggi) nei filmati d’epoca.

CINECLUB! racconta il Novecento sportivo biellese

Dopo il successo degli incontri dedicati al tempo libero, alla montagna e alle ferrovie, la rassegna – promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella in collaborazione con VideoAstolfoSullaLuna – accende i riflettori sulla storia sportiva ai piedi del Mucrone, coprendo un arco temporale che va dagli anni Trenta alla fine del Novecento.

Attraverso preziose pellicole d’archivio, il pubblico potrà rivivere l’evoluzione di numerose discipline: dall’atletica al ciclismo, dal golf alla ginnastica, fino al nuoto, raccontato anche attraverso il ruolo chiave del mecenatismo industriale nella nascita dei primi impianti, come l’inaugurazione della piscina Rivetti nel 1958. Non mancheranno immagini spettacolari e curiosità storiche: le monoposto di Formula 1 guidate da leggende come Varzi, Farina, Trossi e Nuvolari sfrecciare lungo le vie cittadine; gli albori dello sport femminile, tra tenniste in gonna lunga e pionieristiche partite di basket; i primi rally su strade sterrate, antenati del celebre Rally della Lana. Spazio poi ai grandi protagonisti: i campioni della Valanga Azzurra impegnati nello slalom parallelo di Bielmonte, i successi di Pallacanestro Biella e gli atleti locali capaci di distinguersi a livello olimpico e internazionale.

«Anche lo sport meritava una puntata dedicata di questa rassegna per immagini», sottolinea il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Sara Gentile. «Attraverso questi filmati racconteremo un territorio vivace, dove l’imprenditoria ha sostenuto lo sport come espressione di progresso, riscoprendo sia le grandi imprese sia la memoria collettiva quotidiana».

A guidare il pubblico in questo viaggio nella memoria saranno il giornalista Silvano Esposito e Maurizio Pellegrini di VideoAstolfoSullaLuna, affiancati dall’ospite della serata, il giornalista e scrittore Niccolò Mello. L’ingresso all’evento è libero.

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