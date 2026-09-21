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Cielo prevelentemente nuvoloso, ma non dovrebbe piovere
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre
Cielo prevelentemente nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Cielo prevelentemente nuvoloso, ma non dovrebbe piovere
La notte si presenta con nubi sparse e temperature che si attestano intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa è piuttosto elevata, attorno all’82%, con venti leggeri provenienti da Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità rimane alta, attorno all’82%.
Nella mattina, ci si aspetta un cielo inizialmente coperto, con temperature che salgono fino a 28,7°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa è del 67% e i venti si manterranno leggeri, con qualche variazione nella direzione. L’umidità diminuisce progressivamente, raggiungendo valori intorno al 45%.
Durante il pomeriggio, il cielo rimane coperto, con una temperatura massima di circa 29,6°C. La copertura nuvolosa aumenta fino al 92%, mentre i venti si intensificano leggermente, mantenendosi comunque sotto i 20 km/h. Le condizioni di umidità continuano a diminuire.
La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono a circa 19°C. Il cielo rimane prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesta attorno al 91%. I venti sono deboli e l’umidità si stabilizza attorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni durante la giornata.
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