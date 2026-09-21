Cielo prevelentemente nuvoloso, ma non dovrebbe piovere. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 21 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Cielo prevelentemente nuvoloso, ma non dovrebbe piovere

La notte si presenta con nubi sparse e temperature che si attestano intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa è piuttosto elevata, attorno all’82%, con venti leggeri provenienti da Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni e l’umidità rimane alta, attorno all’82%.

Nella mattina, ci si aspetta un cielo inizialmente coperto, con temperature che salgono fino a 28,7°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa è del 67% e i venti si manterranno leggeri, con qualche variazione nella direzione. L’umidità diminuisce progressivamente, raggiungendo valori intorno al 45%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimane coperto, con una temperatura massima di circa 29,6°C. La copertura nuvolosa aumenta fino al 92%, mentre i venti si intensificano leggermente, mantenendosi comunque sotto i 20 km/h. Le condizioni di umidità continuano a diminuire.

La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono a circa 19°C. Il cielo rimane prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesta attorno al 91%. I venti sono deboli e l’umidità si stabilizza attorno al 57%. Non si prevedono precipitazioni durante la giornata.

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