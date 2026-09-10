Cielo coperto, temperature fresche e possibilità di pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 10 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Cielo coperto, temperature fresche e possibilità di pioggia

La notte porta cieli prevalentemente coperti a Biella, con temperature che si mantengono attorno ai +18°C. La copertura nuvolosa è alta, raggiungendo il 96%, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 4 e i 6 km/h, prevalentemente da Nord-Ovest.

Nella mattina, la situazione non cambia significativamente. I cieli rimangono coperti e la temperatura si attesta intorno ai +19°C. L’umidità si mantiene elevata, intorno al 61%, e la pressione atmosferica è stabile. Anche in questa fascia oraria non si registrano precipitazioni.

Il pomeriggio si presenta con cieli ancora coperti, ma si assiste a un lieve calo delle temperature, che scendono fino a +17°C verso la fine della fascia oraria. Le precipitazioni iniziano a manifestarsi, con pioggia leggera prevista a partire dalle 16. La velocità del vento si mantiene sui 6-12 km/h, con direzione Est-Sud Est.

La sera continua a essere caratterizzata da pioggia leggera, con temperature che si attestano intorno ai +15°C. La copertura nuvolosa rimane al 100% e si prevede un aumento dell’umidità, che raggiunge l’86%. Le precipitazioni si intensificano, con accumuli di circa 0.57 mm.

In sintesi, a Biella ci si aspetta una giornata prevalentemente coperta, con piogge nel pomeriggio e sera, e temperature che variano da un massimo di +22°C nel pomeriggio a un minimo di +14°C in sera.

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