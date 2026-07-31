AttualitàValli Mosso e Sessera
Chiusura della Galleria della Volpe da stasera fino a domani
Interventi per garantire la sicurezza
Anas ha programmato l’ispezione tecnica periodica all’interno di galleria ‘Volpe’, all’altezza del km 14,150 della strada statale 232Var “Panoramica Zegna” a Cossato, in provincia di Biella.
Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per l’utenza in transito e per i tecnici impegnati nelle attività, la galleria sarà chiusa al traffico in direzione sud – da Valdilana in direzione Quaregna/Cossato – a partire dalle 21:00 di oggi, venerdì 31 luglio, alle 6:00 di domani, sabato 1° agosto.
Non sono previste modifiche per chi procede in direzione nord da Quaregna verso Valdilana/Lessona che potrà transitare in galleria in concomitanza con le attività.
Durante la chiusura, programmata in orario notturno per mitigare il più possibile i disagi al traffico locale, la circolazione in direzione sud/Quaregna sarà indirizzata sulla rete locale tramite segnaletica di indicazione.
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