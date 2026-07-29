Una donna è stata trovata priva di vita alla base del ponte della Pistolesa. La tragedia è stata scoperta nella mattinata di ieri.

“Chiedere aiuto quando si è in difficoltà: il sostegno c’è”

Quando è scattato l’allarme, sul posto sono rapidamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, ma purtroppo per la donna non c’era niente da fare. Il medico intervenuto sul posto non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Stando a quanto si apprende, la vittima risiedeva fuori provincia.

Le operazioni per recuperare il corpo si sono conclude verso l’ora di pranzo e hanno visto impegnati i pompieri del comando di Biella e del distaccamento di Ponzone, con l’ausilio dell’elicottero Drago e dei carabinieri.

Vale la pena di ribadire ancora una volta un’informazione fondamentale: quale aiuto e dove, nel territorio biellese, possono ricevere le persone che, per svariati motivi, si trovano in una condizione di crisi suicidaria e pensano alla propria morte come soluzione per fuggire dalla loro sofferenza. Il team multi-professionale della struttura complessa di Psichiatria dell’AslBi è sempre attivo, presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato, per fornire aiuto a chi attraversa una condizione di crisi suicidaria e a coloro che hanno perduto familiari o conoscenti per suicidio, così come per coloro che possono esserne stati testimoni. La Psichiatria dell’AslBi fornisce inoltre interventi di aiuto per coloro che hanno perduto un familiare o un conoscente per suicidio, così come per coloro che possono essere stati testimoni di un suicidio.

Centro Crisi per la prevenzione del suicidio

L’attività, sia per familiari o conoscenti sia per chi attraversa una condizione a rischio di suicidio, si svolge presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato. Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti: Centro di Salute Mentale Biella, strada Campagnè 7/A – 0158461477; Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano 48 – 01515159506; centrocrisi.psichiatria@aslbi.piemonte.it

Emergenza

In caso di emergenza è possibile rivolgersi anche al Pronto Soccorso, dov’è disponibile una consulenza psichiatrica tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook