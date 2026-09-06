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“Chiavazza non è solo degrado. Merita di essere raccontata”.

Arriva la replica del consiglio di quartiere.

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Dal consiglio di quartiere di Chiavazza riceviamo e pubblichiamo.

 

Come Consiglio di Quartiere di Chiavazza abbiamo letto con attenzione gli articoli pubblicati relativi ai pro-blemi di sicurezza, vandalismo, decoro urbano e manutenzione del cimitero. Non intendiamo certamente negare le criticità esistenti. Alcune situazioni sono reali, note da tempo e merita-no attenzione, interventi puntuali e una presenza costante delle istituzioni. Proprio per questo, come Consi-glio di Quartiere, abbiamo scelto di impegnarci attivamente, raccogliendo le segnalazioni dei cittadini, con-frontandoci con l’Amministrazione comunale e lavorando alla realizzazione di nuove iniziative per il territo-rio. Ci permettiamo però di evidenziare come il quadro complessivo che emerge dagli articoli rischi di restituire un’immagine di Chiavazza eccessivamente negativa e, a nostro avviso, non pienamente rappresentativa della realtà. Chiavazza non è un quartiere ostaggio dei vandali e non è una zona da cui avere paura. È un quartiere popo-loso, vivo, con famiglie, attività commerciali, associazioni, scuole, parrocchie, realtà sportive e tanti cittadini che ogni giorno contribuiscono a renderlo un luogo in cui vivere, incontrarsi e costruire relazioni. I problemi vanno raccontati, denunciati e affrontati. Ma riteniamo altrettanto importante evitare che episodi circoscritti o singole criticità finiscano per diventare l’unica chiave attraverso cui viene descritto un intero quartiere. Da troppo tempo Chiavazza si porta dietro un’immagine negativa che non corrisponde alla comunità che co-nosciamo e che viviamo quotidianamente. Continuare a rafforzare questa rappresentazione rischia inoltre di produrre un effetto concreto: generare preoccupazione, scoraggiare la partecipazione e rendere più difficile quel percorso di rilancio e valorizzazione che cittadini, associazioni e Consiglio di Quartiere stanno cercando di costruire. Il nostro obiettivo non è nascondere ciò che non funziona, ma contribuire a migliorarlo. Allo stesso tempo vorremmo che Chiavazza fosse raccontata anche per ciò che di positivo esprime: solidarietà, partecipazione, volontariato, iniziative, commercio di prossimità e una comunità che ha ancora molta voglia di mettersi in gioco. Crediamo che la stampa abbia un ruolo fondamentale nel segnalare i problemi, ma anche nel raccontare i territori nella loro complessità. Chiavazza ha certamente delle criticità. Ma Chiavazza è molto di più. Proprio con questo spirito, il Consiglio di Quartiere di Chiavazza organizza un’assemblea pubblica giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro di Chiavazza, aperta a tutti i residenti. Sarà un’occasione per raccontare le iniziative svolte in questi primi mesi di insediamento, presentare i pro-getti attualmente in corso e confrontarsi direttamente con la cittadinanza. L’assemblea sarà inoltre aperta alle segnalazioni, alle proposte e ai suggerimenti di tutti coloro che vivono quotidianamente il quartiere. Crediamo che il modo migliore per migliorare Chiavazza sia farlo insieme, attraverso il confronto, la parte-cipazione e il contributo di chi il quartiere lo vive ogni giorno. Il Consiglio di Quartiere di Chiavazza CONSIGLIO DI QUARTIERE DI CHIAVAZZA

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