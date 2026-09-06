Ci sarà anche Chiara Bonino, Delegata all’Internazionalizzazione dell’Unione Industriale Biellese, alla prima missione business oriented organizzata da un Paese europeo nell’area dopo l’approvazione dell’Accordo UE-Mercosur.

Chiara Bonino alla missione nel Mercosur di Confindustria e Ice

La missione è promossa da Confindustria e ICE-Agenzia, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana nella Repubblica Argentina e la Câmara de Comércio Italiana de São Paulo – ITALCAM e in stretto coordinamento con le Ambasciate d’Italia a Buenos Aires e Brasilia.

Oltre 90 imprese italiane partiranno il 6 settembre per Argentina e Brasile. Fino all’11 settembre, la delegazione farà tappa a Buenos Aires, San Paolo e Brasilia, con l’obiettivo di aprire una nuova fase delle relazioni con le due principali economie del Mercosur, diversificare i mercati di sbocco e trasformare le opportunità offerte dall’Accordo in investimenti, partnership industriali e nuove catene del valore.

“E’ una grande opportunità perché in un contesto internazionale sempre più complesso, diversificare i mercati significa rafforzare la competitività e la resilienza dell’industria italiana – afferma la delegata Uib -. Dobbiamo rafforzare la nostra presenza nei mercati strategici e cogliere nuove opportunità di crescita. Come ha evidenziato il presidente Orsini, il Mercosur rappresenta un partner di grande interesse: non guardiamo solo all’aumento dell’export, ma alla costruzione di investimenti, partnership industriali e filiere comuni capaci di generare valore reciproco.”

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