Attualità
Chiara Bonino alla missione nel Mercosur di Confindustria e Ice
E’ Delegata all’Internazionalizzazione dell’Unione Industriale Biellese
Ci sarà anche Chiara Bonino, Delegata all’Internazionalizzazione dell’Unione Industriale Biellese, alla prima missione business oriented organizzata da un Paese europeo nell’area dopo l’approvazione dell’Accordo UE-Mercosur.
Chiara Bonino alla missione nel Mercosur di Confindustria e Ice
La missione è promossa da Confindustria e ICE-Agenzia, in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana nella Repubblica Argentina e la Câmara de Comércio Italiana de São Paulo – ITALCAM e in stretto coordinamento con le Ambasciate d’Italia a Buenos Aires e Brasilia.
Oltre 90 imprese italiane partiranno il 6 settembre per Argentina e Brasile. Fino all’11 settembre, la delegazione farà tappa a Buenos Aires, San Paolo e Brasilia, con l’obiettivo di aprire una nuova fase delle relazioni con le due principali economie del Mercosur, diversificare i mercati di sbocco e trasformare le opportunità offerte dall’Accordo in investimenti, partnership industriali e nuove catene del valore.
“E’ una grande opportunità perché in un contesto internazionale sempre più complesso, diversificare i mercati significa rafforzare la competitività e la resilienza dell’industria italiana – afferma la delegata Uib -. Dobbiamo rafforzare la nostra presenza nei mercati strategici e cogliere nuove opportunità di crescita. Come ha evidenziato il presidente Orsini, il Mercosur rappresenta un partner di grande interesse: non guardiamo solo all’aumento dell’export, ma alla costruzione di investimenti, partnership industriali e filiere comuni capaci di generare valore reciproco.”
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