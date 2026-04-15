“Chi ha visto l’incidente parli per favore”

I familiari di Davide Mafezzoni cercano testimoni. L’uomo era stato trovato morto all’interno della sua Ford Fiesta. “Chi avesse visto l’incidente stradale si metta contatto con i familiari o le forze dell’ordine”. L’incidente è avvenuto mercoledì all’alba di mercoledì scorso lungo la strada provinciale 12 tra i paesi di Mosezzo e Casaleggio.

L’auto dell’uomo era uscita di strada finendo in un fossato.

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