C’era una volta una Biella che non dormiva mai.

Una città diversa da come la si descrive di solito, lontana dagli stereotipi del rigore sabaudo. Era la Biella delle notti al neon, dei bassi che facevano tremare il petto prima di varcare l’ingresso di un locale, delle amicizie strette sopra una cassa e dei primi baci rubati al buio, con le luci stroboscopiche a scandire il ritmo del cuore. Una città fatta di canzoni che ci sono rimaste addosso come un profumo e che ancora oggi sappiamo a memoria.

C’era una volta una Biella che non dormiva mai

Venerdì 24 luglio quelle notti storiche tornano ad alzare il volume. Dalle ore 19:00 alle 02:00, Piazza Duomo si trasformerà nel cuore pulsante della festa con «La Biella che ballava», l’evento firmato da Night-life.it. Non si tratta di nostalgia, ma di memoria che torna a muovere i piedi per far rivivere i suoni di una stagione irripetibile. Dietro l’iniziativa c’è la stessa macchina organizzativa che ha curato successi come la Notte Rosa e il Capodanno Fuori dal Comune, restituendo al centro cittadino la sua energia travolgente.

Parlare della notte biellese significa rievocare luoghi che sono ricordi indimenticabili: i Cammelli di Candelo, dove per molti tutto è cominciato, il Babylonia, vero tempio del rock, il Master Club, il locale dei record, e il Cancello, gioiello elegante del Piazzo. E poi La Cabala, il Barraca, il Mirò, fino alle storie di Hemingway e Road Runner e ai baluardi che tengono ancora accesa la musica, come Galileo e Walhalla. «La Biella che ballava» li riunisce tutti in un’unica pista da ballo sotto le stelle.

In consolle si alterneranno Maiz, Lo Zio Peter, Paul Clarke, Maxxuel, Simone Liuni, Filippo Regis e Marco Mini per una maratona musicale attraverso i decenni. L’evento comincerà dall’aperitivo con i punti drink curati da Walhalla ed Hemingway, mentre Piazza Battistero ospiterà l’area street food con Tony Filoni, Gnocco Fritto, Pollo Loco e La Bottega Streetfood.

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