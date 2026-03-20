Seguici su

AttualitàBasso BielleseCircondario

Centro per le Famiglie Iris :“Insieme in movimento”

Appuntamenti in programma a Salussola e a Camburzano.

Pubblicato

5 minuti fa

il

Bambini di 10 anni scappano dal centro estivo per farsi un giro in treno

Una giornata dedicata al gioco, al movimento e alla relazione tra genitori e bambini. E’ il progetto “ Di Comune in Comune”, grazie alla collaborazione con le Amministrazioni e Assessorati di Camburzano e Salussola.

Centro per le Famiglie Iris :“Insieme in movimento”

Il Centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. – il Patio organizza SABATO 28 MARZO due appuntamenti del laboratorio “INSIEME…IN MOVIMENTO”, rivolto a famiglie con bambini da 0 a 6 anni. L’attività sarà condotta da uno psicomotricista in collaborazione con le operatrici del Centro e proporrà attività pensate per stimolare il movimento, l’esplorazione e la comunicazione attraverso il corpo, favorendo momenti di gioco condiviso tra genitori e figli.

L’iniziativa vuole offrire alle famiglie del territorio uno spazio di incontro e di esperienza comune, dove rafforzare il legame con i propri bambini, attraverso attività semplici, coinvolgenti e accessibili. La giornata prevede due appuntamenti (uguali) nei due diversi Comuni, agevolando così la partecipazione delle famiglie del territorio .

Ecco il programma: Sabato 28 marzo – ore 10:00 A SALUSSOLA presso la Palestra comunale (Piazza Monsignor Oscar Lacchio) Sabato 28 marzo – ore 14:30 A CAMBURZANO ritrovo davanti al Municipio, Via Camilla Lampo 2 Per entrambi gli incontri, sono previsti accoglienza ,laboratorio e merenda finale, con possibilità di scambio con le operatrici del Centro per le Famiglie, per conoscere tutte le attività offerte dal Centro. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione. Contatti: Telefonare o messaggio su whatsapp : 335 7920454 email: patio@consorzioiris.net

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.