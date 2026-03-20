Una giornata dedicata al gioco, al movimento e alla relazione tra genitori e bambini. E’ il progetto “ Di Comune in Comune”, grazie alla collaborazione con le Amministrazioni e Assessorati di Camburzano e Salussola.

Centro per le Famiglie Iris :“Insieme in movimento”

Il Centro per le famiglie del Consorzio I.R.I.S. – il Patio organizza SABATO 28 MARZO due appuntamenti del laboratorio “INSIEME…IN MOVIMENTO”, rivolto a famiglie con bambini da 0 a 6 anni. L’attività sarà condotta da uno psicomotricista in collaborazione con le operatrici del Centro e proporrà attività pensate per stimolare il movimento, l’esplorazione e la comunicazione attraverso il corpo, favorendo momenti di gioco condiviso tra genitori e figli.

L’iniziativa vuole offrire alle famiglie del territorio uno spazio di incontro e di esperienza comune, dove rafforzare il legame con i propri bambini, attraverso attività semplici, coinvolgenti e accessibili. La giornata prevede due appuntamenti (uguali) nei due diversi Comuni, agevolando così la partecipazione delle famiglie del territorio .

Ecco il programma: Sabato 28 marzo – ore 10:00 A SALUSSOLA presso la Palestra comunale (Piazza Monsignor Oscar Lacchio) Sabato 28 marzo – ore 14:30 A CAMBURZANO ritrovo davanti al Municipio, Via Camilla Lampo 2 Per entrambi gli incontri, sono previsti accoglienza ,laboratorio e merenda finale, con possibilità di scambio con le operatrici del Centro per le Famiglie, per conoscere tutte le attività offerte dal Centro. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è richiesta l’iscrizione. Contatti: Telefonare o messaggio su whatsapp : 335 7920454 email: patio@consorzioiris.net

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