Città Studi Biella e l’Università di Torino presentano il nuovo Corso di perfezionamento “Master in Business Design e Leadership Imprenditoriale”. Un percorso formativo in partenza l’8 maggio della durata di 13 mesi progettato per fornire a imprenditori, executive e manager gli strumenti necessari ad affrontare con visione e consapevolezza le trasformazioni che caratterizzano il mercato contemporaneo.

“Master in Business Design e Leadership Imprenditoriale” a Biella

Il programma, sviluppato in sinergia con l’Unione Industriale Biellese e il suo Gruppo Giovani Imprenditori, rappresenta un modello innovativo di collaborazione tra mondo produttivo e accademico. Non un semplice corso teorico, ma un laboratorio dinamico dove

sperimentare, confrontarsi e portare immediatamente in azienda ciò che si apprende in aula.

Grazie a un approccio multidisciplinare e orientato alla pratica, che integra strategia, organizzazione, sostenibilità, psicologia del lavoro e gestione del valore aziendale, il corso si propone di formare imprenditori e manager capaci di guidare il cambiamento, sviluppando

competenze operative, mindset strategico e leadership evoluta.

L’obiettivo principale del percorso è trasformare la visione e le competenze di chi guida le imprese, fornendo strumenti concreti per leggere con lucidità la complessità dei sistemi organizzativi; innovare processi e modelli di business; valorizzare asset tangibili e intangibili

dell’azienda; sviluppare una leadership capace di coinvolgere persone e team; rendere sostenibili le strategie in un contesto in continua evoluzione.

Il corso si rivolge a imprenditori, responsabili di area, manager, dirigenti e professionisti che desiderano crescere professionalmente e generare impatto reale nelle proprie organizzazioni. Si svolgerà da maggio 2026 a giugno 2027 presso il Campus universitario di Città Studi Biella con una durata di 114 ore, le lezioni si terranno il venerdì con cadenza indicativa quindicinale (3 o 6 ore al giorno).

Ermanno Rondi, Presidente di Città Studi Biella, conclude: “Con questo Corso di

perfezionamento, Città Studi conferma la sua missione di hub dell’alta formazione e motore di

innovazione per il territorio. Non stiamo offrendo solo un corso di studi, ma un luogo di sintesi

dove il rigore scientifico dell'Università di Torino e la cultura del fare delle nostre imprese si

fondono. La nascita del nuovo Centro interdipartimentale e il costante dialogo con l’Ateneo torinese confermano il nostro impegno nel fornire agli imprenditori competenze di alto profilo e strumenti d’avanguardia, indispensabili per generare crescita economica e valore sociale nel territorio”.

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