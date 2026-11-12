Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette.

Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette

L’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Biella invita i cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate o contatti da parte di persone che si presentano come incaricati del Censimento o dell’Ufficio Statistica del Comune. Sono infatti pervenute alcune segnalazioni di telefonate sospette nel corso delle quali sono state richieste informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sull’età dei componenti.

Si tratta di contatti non riconducibili all’attività dei rilevatori comunali, che inizieranno la loro attività sul territorio soltanto dal 12 novembre 2026. Si invita pertanto la cittadinanza a diffidare di chiunque si presenti come incaricato del Censimento prima dell’avvio delle attività dei rilevatori comunali.

Si ricorda che:

nessun operatore è autorizzato a chiedere denaro

non vengono mai richiesti dati bancari, numeri di carte di pagamento, PIN, password o credenziali di accesso

in caso di dubbi è opportuno interrompere immediatamente la conversazione e contattare l’Ufficio Comunale di Censimento

Le famiglie selezionate per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni vengono informate direttamente dall’ISTAT.

Come verificare se si è stati selezionati:

contattando il Numero Unico ISTAT 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 21.00

avendo ricevuto una lettera informativa ISTAT a firma del Presidente ISTAT, contenente le credenziali di accesso al questionario on line

controllando la propria PEC, sulla quale l’ISTAT sta inviando le comunicazioni ufficiali ai cittadini interessati

verificando eventuali notifiche ricevute tramite AppIO;

Fino al 6 dicembre le famiglie che fanno parte del campione possono compilare direttamente il questionario online accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) al sito:

https://raccoltadati.istat.it/questionario/

Se ricevete telefonate sospette vi invitiamo a contattare il Comune di Biella al numero telefonico 01535071

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