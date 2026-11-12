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Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette

Il comune mette in guardia i cittadini

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Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette
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Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette.

Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette

L’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Biella invita i cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate o contatti da parte di persone che si presentano come incaricati del Censimento o dell’Ufficio Statistica del Comune. Sono infatti pervenute alcune segnalazioni di telefonate sospette nel corso delle quali sono state richieste informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sull’età dei componenti.

Si tratta di contatti non riconducibili all’attività dei rilevatori comunali, che inizieranno la loro attività sul territorio soltanto dal 12 novembre 2026. Si invita pertanto la cittadinanza a diffidare di chiunque si presenti come incaricato del Censimento prima dell’avvio delle attività dei rilevatori comunali.

Si ricorda che:

  • nessun operatore è autorizzato a chiedere denaro
  • non vengono mai richiesti dati bancari, numeri di carte di pagamento, PIN, password o credenziali di accesso
  • in caso di dubbi è opportuno interrompere immediatamente la conversazione e contattare l’Ufficio Comunale di Censimento

Le famiglie selezionate per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni vengono informate direttamente dall’ISTAT.

Come verificare se si è stati selezionati:

  • contattando il Numero Unico ISTAT 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 21.00
  • avendo ricevuto una lettera informativa ISTAT a firma del Presidente ISTAT, contenente le credenziali di accesso al questionario on line
  • controllando la propria PEC, sulla quale l’ISTAT sta inviando le comunicazioni ufficiali ai cittadini interessati
  • verificando eventuali notifiche ricevute tramite AppIO;

Fino al 6 dicembre le famiglie che fanno parte del campione possono compilare direttamente il questionario online accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) al sito:

https://raccoltadati.istat.it/questionario/

Se ricevete telefonate sospette vi invitiamo a contattare il Comune di Biella al numero telefonico 01535071

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