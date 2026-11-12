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Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette
Il comune mette in guardia i cittadini
Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette.
Censimento, attenzione alle truffe! A Biella telefonate sospette
L’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Biella invita i cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate o contatti da parte di persone che si presentano come incaricati del Censimento o dell’Ufficio Statistica del Comune. Sono infatti pervenute alcune segnalazioni di telefonate sospette nel corso delle quali sono state richieste informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sull’età dei componenti.
Si tratta di contatti non riconducibili all’attività dei rilevatori comunali, che inizieranno la loro attività sul territorio soltanto dal 12 novembre 2026. Si invita pertanto la cittadinanza a diffidare di chiunque si presenti come incaricato del Censimento prima dell’avvio delle attività dei rilevatori comunali.
Si ricorda che:
- nessun operatore è autorizzato a chiedere denaro
- non vengono mai richiesti dati bancari, numeri di carte di pagamento, PIN, password o credenziali di accesso
- in caso di dubbi è opportuno interrompere immediatamente la conversazione e contattare l’Ufficio Comunale di Censimento
Le famiglie selezionate per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni vengono informate direttamente dall’ISTAT.
Come verificare se si è stati selezionati:
- contattando il Numero Unico ISTAT 1510, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 21.00
- avendo ricevuto una lettera informativa ISTAT a firma del Presidente ISTAT, contenente le credenziali di accesso al questionario on line
- controllando la propria PEC, sulla quale l’ISTAT sta inviando le comunicazioni ufficiali ai cittadini interessati
- verificando eventuali notifiche ricevute tramite AppIO;
Fino al 6 dicembre le famiglie che fanno parte del campione possono compilare direttamente il questionario online accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) al sito:
https://raccoltadati.istat.it/questionario/
Se ricevete telefonate sospette vi invitiamo a contattare il Comune di Biella al numero telefonico 01535071
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