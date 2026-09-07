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C’è sempre il sole, ma in serata potrebbe piovere

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre

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C’è sempre il sole, ma in serata potrebbe piovere. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

C’è sempre il sole, ma in serata potrebbe piovere

La notte a Biella si presenta con un cielo sereno, caratterizzato da una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 5%. Le temperature si mantengonno elevate, con valori che si attestano intorno ai 24°C. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 6 e i 10 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si attesta attorno al 66%.

Nella mattina, il meteo continua a essere favorevole, con un cielo sereno fino alle 11. Le temperature salgono ulteriormente, raggiungendo i 28°C entro le ore centrali della mattina. La copertura nuvolosa aumenta leggermente, ma rimane sotto il 60%. La velocità del vento resta contenuta, con punte di circa 7 km/h. L’umidità diminuisce, stabilizzandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse e possibilità di pioggia leggera. Le temperature raggiungono un massimo di circa 30°C. La copertura nuvolosa varia dal 25% al 40%, mentre la velocità del vento continuz a mantenersi intorno agli 8 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenta, con valori che possono raggiungere il 54%.

La sera porta un ulteriore incremento della nuvolosità, con pioggia leggera prevista, soprattutto intorno alle 20 e 21. Le temperature scendono a circa 22°C. La velocità del vento si intensifica, raggiungendo i 11 km/h. L’umidità si alza, con valori che toccano il 72%.
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