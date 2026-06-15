C’è il sole, ma arrivano le nuvole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 15 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.

C’è il sole, ma arrivano le nuvole

La notte si presenta con cielo sereno fino alle prime ore del mattino. Le temperature si mantengono intorno ai 18,7°C, con una leggera diminuzione durante le ore più tarde. La copertura nuvolosa è minima, con percentuali che variano dal 0% al 58%.

Nella mattina, il meteo continua a essere favorevole, con un cielo sereno e temperature che salgono fino a raggiungere i 28°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento è moderata, oscillando tra i 1,7 km/h e i 9 km/h, prevalentemente da sud-sud-est. L’umidità si mantiene attorno al 43%, garantendo una sensazione di calore gradevole.

Nel pomeriggio, si prevedono poche nuvole e una leggera diminuzione della temperatura, che si attesta sui 25,9°C. Tuttavia, vi è una possibilità di pioggia leggera a partire dalle 13, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,14 mm. La probabilità di precipitazioni aumenta nel corso delle ore successive, con valori che si aggireranno attorno al 38%.

La sera porta un cambiamento significativo nel meteo, con un incremento delle precipitazioni. Si prevedono piogge leggere a partire dalle 19 fino a tarda notte, con temperature che calano fino a 14,9°C. La copertura nuvolosa aumenta, raggiungendo valori del 92% verso la fine della giornata. La velocità del vento si intensifica, con raffiche che possono superare i 10 km/h.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook