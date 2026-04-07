Cassette delle lettere Smart nel Biellese

Sono 16 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in provincia di Biella.

Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. I nuovi dispositivi sono capaci di integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta e, attraverso dei sensori, comunicano ai quasi 100 portalettere impegnati sul territorio, l’eventuale corrispondenza da ritirare: un’innovazione che rende più efficiente la raccolta e riduce l’impatto ambientale, perché evita il passaggio del portalettere se la cassetta è vuota. I cittadini potranno verificare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App P di Poste Italiane e il sito poste.it, attraverso i quali è inoltre possibile ottenere indicazioni utili per raggiungere la cassetta.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso che in provincia di Biella prevede l’implementazione di 30 edifici smart, dotati di pannelli fotovoltaici e progettati per garantire l’ottimizzazione del consumo energetico, 15 colonnine di ricarica, mezzi green o a bassa emissione di Co2, destinati alla consegna di pacchi e posta. Con l’adozione di queste tecnologie, l’Azienda si conferma leader nell’innovazione e nella sostenibilità, mirando a un futuro più verde, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili alla comunità.

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