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Cassette delle lettere Smart nel Biellese

Innovazione

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41 secondi fa

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Sono 16 le cassette postali digitali installate da Poste Italiane in provincia di Biella.

Considerate da sempre parte dell’identità del paesaggio, le nuove cassette, oltre a restituire lo splendore del tipico colore rosso fiammante che le caratterizzano dal 1961, sono progettate per rispondere all’evoluzione del mondo della corrispondenza. I nuovi dispositivi sono capaci di integrare tecnologia digitale e sicurezza avanzata per la gestione della posta e, attraverso dei sensori, comunicano ai quasi 100 portalettere impegnati sul territorio, l’eventuale corrispondenza da ritirare: un’innovazione che rende più efficiente la raccolta e riduce l’impatto ambientale, perché evita il passaggio del portalettere se la cassetta è vuota. I cittadini potranno verificare la posizione delle cassette postali attive tramite l’App P di Poste Italiane e il sito poste.it, attraverso i quali è inoltre possibile ottenere indicazioni utili per raggiungere la cassetta.

Si rafforza così l’impegno di Poste Italiane verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale. Un percorso che in provincia di Biella prevede l’implementazione di 30 edifici smart, dotati di pannelli fotovoltaici e progettati per garantire l’ottimizzazione del consumo energetico, 15 colonnine di ricarica,  mezzi green o a bassa emissione di Co2, destinati alla consegna di pacchi e posta. Con l’adozione di queste tecnologie, l’Azienda si conferma leader nell’innovazione e nella sostenibilità, mirando a un futuro più verde, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti ed eco-compatibili alla comunità.

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