Caso “5 Forchette”: nuove rivelazioni dai quotidiani.

Il caso che coinvolge Andrea Delmastro e altri tre esponenti politici biellesi continua a tenere banco sulle testate dei quotidiani nazionali.

Il Fatto Quotidiano ieri ha rilanciato la notizia secondo cui la figlia di Mauro Caroccia, ad della società “Le 5 forchette”, pagò con 5000 euro in contanti i soci biellesi.

Corriere Tv ha pubblicato il video che mostra Mauro Caroccia al lavoro nel ristorante Bisteccheria d’Italia a Roma. Era il settembre 2025 e la società “Le 5 forchette” era stata fondata pochi mesi prima a Biella con 10mila euro di capitale sociale.

All’epoca Caroccia era stato già condannato a quattro anni per intestazione fittizia di beni, condanna poi divenuta definitiva in Cassazione qualche mese dopo

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