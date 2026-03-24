A Biella i gruppi di minoranza in Comune chiedono chiarimenti sulla vicenda del “5 forchette”.

Caso “5 forchette”: le minoranze chiedono un consiglio straordinario

Dopo una prima richiesta di convocazione urgente respinta dal sindaco Marzio Olivero, è stata presentata una nuova richiesta. Si chiede che gli assessori Cristiano Franceschini e Amedeo Paraggio riferiscano della vicenda. Il primo era socio nel ristorante romano. Il secondo invece è coinvolto in quanto nel suo studio commercialista aveva sede la società delle “5 forchette”.

Oggi intanto gli esponenti delle minoranze hanno voluto chiarire la vicenda. Marta Bruschi, ex candidata sindaco, ha spiegato: “Chiediamo un momento dedicato in cui gli assessori possano chiarire la vicenda senza filtri”. Karim El Motarajji (Movimento 5 Stelle) ha aggiunto “Chiediamo chiarimenti, vogliamo semplicemente sapere cosa è successo”.

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