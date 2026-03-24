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A Bielmonte si scia per tutta la settimana

Attive anche le promozioni

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12 secondi fa

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Icemont ha comunicato l’apertura straordinaria per la settimana fino a domenica 29 marzo.
“Vi aspettiamo dalle 9 alle 16 nei prossimi giorni. In base al meteo le aperture potrebbero subire variazioni, in tal caso, sarà nostra premura comunicarvele. Piste ed impianti aperti verranno aggiornati regolarmente sui siti ufficiali di Oasi Zegna Restano le SUPER PROMO settimanali”.
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