Case Atc: 22 ascensori nuovi nelle case di Biellese e Valsesia per oltre 637mila euro

Case Atc, 22 ascensori rinnovati tra Biella, Cossato, Vigliano, Andorno Micca, Valdilana, Varallo e Borgosesia, per un investimento di oltre 637mila euro. È la quota destinata al Biellese e alla Valsesia del più ampio intervento con cui Atc Piemonte Nord ha portato a termine lo svecchiamento di 151 impianti in tutto il quadrante.

Atc Piemonte Nord ha ultimato il 31 agosto, come da programma, i lavori di rinnovamento degli ascensori finanziati con i fondi ex Gescal da parte della Regione Piemonte. In queste ore è in corso l’ultimazione della contabilità e del collaudo mentre le opere, va detto, avevano preso il via nella primavera del 2025.

Case Atc

Gli ascensori rimodernati (sostituzione di motori, argani e altro) sono stati in tutto 151, per 3.250.956,64 euro di investimento complessivo. Cinque i lotti, così suddivisi. Comune di Novara, 38 impianti per 674.030,24 euro di investimento. Provincia di Novara, 33 impianti (Romentino, Galliate, San M. D’Opaglio, Arona, Borgomanero, Ghemme, Trecate, Lumellogno, Cerano, Carpignano Sesia, Invorio, Romagnano Sesia) per 540.769,44 euro di investimento. Provincia del Verbano Cusio Ossola, 25 impianti (Verbania, Gravellona, Omegna, Villadossola, Domodossola) per 670.406,58 euro di investimento. Provincia di Biella e Valsesia, 22 impianti (Biella, Andorno Micca, Valdilana, Cossato, Vigliano Biellese, Varallo Sesia, Borgosesia) per 637.858,43 euro di investimento. Provincia di Vercelli senza Valsesia, 33 impianti (Vercelli, Carisio, Santhià, Trino Vercellese) per 727.916,95 euro di investimento.

«Una bella e importante notizia per gli utenti del quadrante. Che da oggi in avanti potranno usufruire di una serie di impianti resi più moderni ed efficienti – commenta il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni -. Una promessa mantenuta per la quale ringrazio la Regione Piemonte e i nostri uffici e il loro personale, che hanno portato a compimento il progetto in tempi e modi prestabiliti. Lo svecchiamento del patrimonio immobiliare, che è nostro malgrado in grande parte vetusto, resta uno degli obiettivi principali del mandato. Ma per portare a compimento operazioni come queste, serve necessariamente l’intervento di più enti. Altrimenti Atc che vive della sola riscossione di affitti calmierati medi mensili di 96 euro, non potrebbe farcela da sola».

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