Domenica 22 novembre Casa Zegna apre eccezionalmente le porte del proprio archivio per una nuova edizione dell’Heritage Day.

Casa Zegna apre l’archivio per l’Heritage day

Evento in occasione della XXV Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Museimpresa e dedicata quest’anno al tema “Conoscere per competere”.

Un’occasione unica per scoprire da vicino la storia, la visione e l’eredità culturale di Ermenegildo Zegna. Oggi quei valori continuano a ispirare l’attività della Fondazione Zegna, che promuove una cultura d’impresa fondata sulla responsabilità, sulla qualità e sulla consapevolezza delle proprie radici.

L’edizione 2026 dell’Heritage Day invita a riflettere sul valore strategico della memoria d’impresa. Conoscere il proprio archivio significa infatti comprendere le scelte, le intuizioni e le competenze che hanno costruito un’identità nel tempo. Un patrimonio di conoscenze che non rappresenta soltanto una testimonianza storica, ma una risorsa concreta per affrontare le sfide contemporanee.

I campionari storici, i documenti e gli oggetti conservati nell’archivio di Casa Zegna raccontano oltre un secolo di creatività, ricerca e innovazione tessile. Un sapere accumulato nel tempo che continua a ispirare chi oggi progetta e immagina il futuro del settore. In un contesto in continua evoluzione, riconoscere il valore delle proprie radici permette di innovare con coerenza, mantenendo viva la propria identità e trasformandola in un elemento distintivo.

La visita guidata, a cura delle archiviste della Fondazione Zegna, condurrà il pubblico attraverso i campionari di tessuti che hanno segnato epoche, stili e innovazioni produttive, come l’iconico 120.000 del 1961.

Oltre ai campionari Zegna, i visitatori potranno ammirare anche i preziosi fondi Claude Frères e Heberlein, testimonianze del dialogo costante tra cultura tessile, ricerca stilistica e creatività internazionale.

I 169 campionari Claude Frères, celebri per i tessuti cardati dai colori mélange, raccontano una tradizione manifatturiera che continua a essere fonte di studio e ispirazione.

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