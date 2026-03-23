Carta d’identità, stop ai contanti: rinnovo solo con il bancomat.

Carta d’identità, stop ai contanti: rinnovo solo con il bancomat

«Oltre al danno anche la beffa, mi verrebbe da dire. Dopo aver atteso un’infinità di tempo ho scoperto che non si poteva pagare in contanti. Ma io mi chiedo: come fa una persona anziana che magari non ha il bancomat a rifare la carta d’identità?».

Questa, in sintesi, la segnalazione di un nostro lettore che, nei giorni scorsi, si è recato negli uffici di Palazzo Oropa per richiedere un nuovo documento di identità.

«Con ogni probabilità – continua l’uomo – il numero elevato di persone agli sportelli comunali è legato all’obbligo quasi imminente di avere una carta di identità elettronica, ma questa dei pagamenti solo con il POS la trovo un’assurdità. Se uno non ha la possibilità di avere un bancomat o semplicemente non lo vuole, cosa deve fare?».

Interpellato sulla questione, l’assessore con delega ai Servizi demografici, Domenico Gallello, ha spiegato come la decisione di accettare pagamenti solo con bancomat o carte di credito non sia un’esclusiva di Biella, ma la conseguenza del recepimento di una nuova norma.

«Il Comune – spiega l’assessore – non può più accettare contanti, ma solo pagamenti elettronici. Mi rendo conto che questo possa generare qualche malumore, tuttavia abbiamo solo recepito una norma e l’abbiamo messa in pratica. Per chi non avesse un bancomat o una carta di credito, però, è possibile ovviare al problema: gli addetti allo sportello possono rilasciare una ricevuta che potrà essere pagata in contanti nelle tabaccherie abilitate o presso gli uffici postali».

Per quanto riguarda l’elevato numero di persone che in questo periodo richiedono la carta di identità elettronica, con conseguente aumento dei tempi di attesa, l’assessore spiega che il Comune si è già attivato.

«Dai primi di agosto la carta di identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio – spiega Gallello –. Prevedendo un maggior afflusso agli sportelli, abbiamo già fatto richiesta al Ministero di una postazione aggiuntiva per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Questa dovrebbe essere attivata nel mese di aprile. Sempre dai primi giorni del mese prossimo, inoltre, sarà possibile prenotarsi online per il rilascio della carta di identità, fissando un appuntamento ed evitando così eventuali attese».

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