Carcere di Biella: agente colpito al volto da un detenuto

Un agente di Polizia penitenziaria è stato aggredito questa mattina nella Casa circondariale di Biella da un detenuto arrivato nell’istituto appena due giorni prima. A denunciare l’accaduto è Alfredo Di Martino, segretario generale UILFP Polizia Penitenziaria di Biella.

Secondo quanto riferito dall’organizzazione sindacale, l’episodio si è verificato intorno alle 10. Al detenuto era stato comunicato che avrebbe dovuto recarsi al casellario per ritirare i propri effetti personali. Dopo la disposizione, l’uomo avrebbe improvvisamente colpito più volte con pugni e calci l’agente della sezione, senza alcuna apparente motivazione.

Il poliziotto è stato accompagnato nell’infermeria del carcere per le prime cure e gli accertamenti sanitari, quindi trasportato al Pronto soccorso. Qui, riferisce la UILFP, gli sono state riscontrate contusioni al volto, alla schiena e agli arti inferiori, con una prognosi di dieci giorni.

Attraverso Di Martino, il sindacato esprime solidarietà e vicinanza al collega, augurandogli una pronta guarigione. All’augurio si accompagnano l’indignazione per l’accaduto e la preoccupazione per il ripetersi di violenze contro chi lavora negli istituti penitenziari.

Per la UILFP è particolarmente grave che aggressioni di questa portata continuino a verificarsi nonostante lo stato di agitazione proclamato dalle organizzazioni sindacali. Il nuovo episodio, sostiene la sigla, dimostra che le criticità denunciate restano irrisolte e che le richieste di intervento e di maggiore protezione del personale non possono più essere ignorate.

L’organizzazione contesta inoltre la possibilità di considerare questi fatti come episodi isolati o conseguenze inevitabili del lavoro in carcere. A subirli sono lavoratori che rischiano la propria incolumità, riportano ferite e devono affrontare il servizio in condizioni di crescente insicurezza.

«Chi tutela davvero chi indossa una divisa e garantisce quotidianamente la sicurezza all’interno delle carceri?», domanda il sindacato, chiedendo che alla denuncia delle aggressioni seguano provvedimenti strutturali e risposte concrete da parte degli organi competenti.

Nella valutazione della UILFP, la protezione degli operatori sembra ormai diventata una questione secondaria, troppo spesso sacrificata alle emergenze quotidiane e alla carenza di adeguate misure organizzative e di prevenzione. Una situazione che, secondo l’organizzazione, espone gli agenti a comportamenti violenti senza assicurare loro sufficienti garanzie nello svolgimento del lavoro.

Al personale viene chiesto di garantire ordine, sicurezza e trattamento penitenziario, osserva Di Martino, ma troppo spesso mancano le condizioni necessarie per operare in un ambiente sicuro. Le richieste riguardano organici adeguati alle esigenze di servizio, strumenti di tutela efficaci e protocolli capaci di prevenire le situazioni di pericolo.

La UILFP ribadisce quindi il significato dello stato di agitazione: una protesta che esprime un disagio profondo e denuncia condizioni lavorative ritenute ormai insostenibili. La proclamazione, sottolinea, non può essere ridotta a un atto formale, mentre continuano a verificarsi episodi che mettono a rischio l’incolumità degli appartenenti al Corpo.

«Non bastano dichiarazioni di circostanza o interventi tampone: servono risposte immediate, concrete e verificabili», afferma l’organizzazione, sollecitando un intervento urgente per ripristinare condizioni di sicurezza adeguate.

L’appello agli organi competenti comprende il rafforzamento delle misure di prevenzione delle aggressioni, una presenza di personale proporzionata alle reali necessità operative e una protezione effettiva per tutti gli agenti. Sono queste, per il sindacato, le condizioni da assicurare a chi è chiamato ogni giorno a svolgere servizio all’interno degli istituti.

La denuncia riguarda anche la paura che può accompagnare il lavoro: uscire di casa senza sapere se si rientrerà senza aver subito un’aggressione, sostiene la UILFP, non può essere considerato normale. Né è accettabile provare timore mentre si compie il proprio dovere o garantire la sicurezza degli altri senza avere la certezza della propria.

Il personale della Polizia penitenziaria, ribadisce l’organizzazione, merita rispetto, attenzione e condizioni di servizio sicure. Da qui la richiesta di intervenire prima che si verifichi un episodio dalle conseguenze ancora più gravi.

La UILFP conferma che continuerà a denunciare ogni violenza e a rivendicare condizioni di lavoro dignitose per tutti gli appartenenti al Corpo. Nel dare notizia dell’aggressione, Di Martino rinnova la richiesta di provvedimenti urgenti e concreti a tutela del personale.

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