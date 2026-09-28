Carburanti, scatta il tetto ai prezzi di Eni e Ip.

Carburanti, scatta il tetto ai prezzi di Eni e Ip

Da oggi, lunedì 28 settembre, entra in vigore il nuovo limite sui prezzi dei carburanti. La misura parte sulla rete Enilive, dove il prezzo della benzina non supererà 1,99 euro al litro, mentre per il diesel il tetto è fissato a 2,19 euro.

Il provvedimento resterà valido inizialmente per 30 giorni, con la possibilità di essere prorogato fino alla fine dell’anno.

Parte inoltre, in maniera graduale, il nuovo sistema annunciato da IP. In questo caso il valore massimo non è stato ancora indicato. L’obiettivo è definire i prezzi tenendo conto dell’andamento del mercato e delle esigenze della rete.

Nel complesso, le iniziative di Enilive e IP potrebbero interessare circa 8.500 distributori, pari a quasi il 39% della rete italiana.

Immagine di repertorio

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