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Carabinieri e neuroblastoma: in caserma a Biella in vendita le uova

Sarà possibile acquistarle il 30 marzo

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4 minuti fa

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La ricerca scientifica scende in campo con il supporto dell’Arma. Il prossimo 30 marzo, i volontari dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS saranno presenti presso il Comando Provinciale Carabinieri di Biella per l’iniziativa solidale “Cerco un Uovo Amico”. Dalle ore 09:30 alle 14:30, la cittadinanza è invitata a partecipare acquistando le “Uova del Bambino con l’Imbuto”. Il ricavato delle donazioni sosterrà direttamente la ricerca scientifica contro il neuroblastoma e i tumori cerebrali pediatrici, seguendo il principio che “la sorpresa più preziosa è la vita di un bambino”. Le uova disponibili, prodotte con cioccolato di qualità superiore Barry Callebaut (senza olio di palma, senza glutine e senza OGM), sono proposte in tre varianti: • Cioccolato al Latte (300 gr) – Donazione di €13. • Cioccolato Fondente (300 gr) – Donazione di €13. • Nocciolato (latte con granella di nocciole, 300 gr) – Donazione di €16. L’iniziativa gode del patrocinio e della collaborazione di numerose istituzioni, tra cui lo Stato Maggiore della Difesa, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e l’Associazione Nazionale Carabinieri.

L’Associazione è iscritta al RUNTS e l’uso dei fondi è controllato dall’Istituto Italiano della Donazione. Dettagli dell’evento: • Dove: Comando Provinciale Carabinieri di Biella. • Quando: 30 marzo 2026. • Orario: dalle 09:30 alle 14:30. Per chi non potesse partecipare di persona, è possibile sostenere la causa visitando lo store online ufficiale all’indirizzo www.neuroblastoma.org nella sezione dedicata alla Pasqua.

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