Carabinieri Biella vicini alla lotta per il neuroblastoma

Carabinieri Biella vicini alla lotta per il neuroblastoma

Ottimo successo per l’iniziativa “DONO RICERCA. RIDONO LA VITA” dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS. Nella giornata di martedì 2 dicembre 2025, presso la Caserma del Comando Provinciale un numeroso flusso di cittadini, personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri e personale militare dell’Arma ha risposto all’appello.

L’evento, patrocinato dallo Stato Maggiore della Difesa, mirava a raccogliere fondi essenziali per la ricerca contro il Neuroblastoma e i Tumori Cerebrali Pediatrici, supportando in particolare progetti di punta come il Progetto VAMOLAA, coordinato dal Laboratorio di Terapie Sperimentali in Oncologia dell’Istituto G. Gaslini di Genova.

I partecipanti hanno avuto modo di scegliere tra i simboli della solidarietà natalizia, come i tradizionali Panettone e Pandoro Tre Marie, la suggestiva Pallina decorata a mano in ceramica, e i dolci assortiti del “Bambino con l’Imbuto”.

L’adesione della cittadinanza e la generosità dimostrata hanno trasformato l’iniziativa in un tangibile segno di vicinanza ai bambini che lottano contro queste gravi patologie e alle loro famiglie. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella esprime profonda gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato, militari e civili. Il successo dell’iniziativa non solo rafforza il legame tra l’Arma e la comunità biellese, ma sottolinea anche l’importanza della sinergia tra istituzioni e cittadini nella lotta per un obiettivo così cruciale come la salute e la vita dei più piccoli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook