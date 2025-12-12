Seguici su

AttualitàBiella

Vendita La Stampa: Avs chiede attenzione

Il quotidiano torinese giovedì non è andato in edicola per protesta sindacale

Pubblicato

1 ora fa

il

la stampa in vendita
Vendita La Stampa: Avs chiede attenzione

Vendita La Stampa: Avs chiede attenzione

La vendita del gruppo Gedi è una notizia devastante per lo stato dell’informazione in Italia e per la città di Torino, che rischia di perdere La
Stampa dopo 160 anni di storia. Il modus operandi è quello predatorio che abbiamo purtroppo già visto con le dimissioni industriali, nel
silenzio delle istituzioni: la famiglia Elkann lo ha fatto con Marelli, con Stellantis, con Iveco e oggi lo fa con una spina dorsale dell’informazione italiana. Vendono un bene comune, lo annunciano a cose fatte, senza alcun riguardo alle migliaia di professionisti e dipendenti coinvolti e al loro destino. A loro va tutta la nostra solidarietà e vicinanza.

Il messaggio è arrivato forte e chiaro in occasione dello sciopero dei giornalisti del 28 novembre: c’è il rischio concreto l’informazione finisca ostaggio degli interessi economici degli editori, svuotando di senso l’articolo 21 della Costituzione. Faremo tutto il possibile a livello locale perché Stampa, Repubblica e Sentinella del Canavese non vengano sacrificate, ma occorre agire a livello nazionale. Il momento di difendere la stampa e il pluralismo dell’informazione è ora, ci aspettiamo che il Governo lo faccia e non resti a guardare.

Alice Ravinale
Valentina Cera
Giulia Marro
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *