Per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno immersi nella magia della montagna, Monticchio camere e sport organizza una speciale Ciaspolata di Capodanno al chiar di luna, lungo uno dei percorsi più suggestivi dell’Oasi Zegna.

Capodanno con le ciaspole a Bielmonte

Un’esperienza serale pensata per chi desidera vivere l’ultimo giorno dell’anno in un’atmosfera autentica, circondato dal silenzio della neve e dai panorami dell’Alta Valsessera.

L’appuntamento è alle ore 21:00 in località Bocchetto Sessera, per la distribuzione delle ciaspole e un breve briefing pre-partenza.

Alle 22 si partirà in direzione Chalet Massaro (Località Moncerchio), seguendo un itinerario guidato che attraversa boschi e radure illuminate dalla luna.

All’arrivo i partecipanti verranno accolti con vin brulè, tè caldo, spumante e panettone.

Intorno alle 23, lo chalet farà da scenografia a un concerto sulla neve, per attendere insieme la mezzanotte e dare il benvenuto al nuovo anno tra natura, musica e festeggiamenti.

La partecipazione alla serata ha un costo di 30 euro, comprensivo di noleggio ciaspole.

