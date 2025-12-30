Seguici su

AttualitàValli Mosso e Sessera

Capodanno con le ciaspole a Bielmonte

Apericena allo Chalet del Massaro dopo la camminata aspettando la mezzanotte

Pubblicato

3 minuti fa

il

Per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno immersi nella magia della montagna, Monticchio camere e sport organizza una speciale Ciaspolata di Capodanno al chiar di luna, lungo uno dei percorsi più suggestivi dell’Oasi Zegna.

Capodanno con le ciaspole a Bielmonte

Un’esperienza serale pensata per chi desidera vivere l’ultimo giorno dell’anno in un’atmosfera autentica, circondato dal silenzio della neve e dai panorami dell’Alta Valsessera.
L’appuntamento è alle ore 21:00 in località Bocchetto Sessera, per la distribuzione delle ciaspole e un breve briefing pre-partenza.

Alle 22 si partirà in direzione Chalet Massaro (Località Moncerchio), seguendo un itinerario guidato che attraversa boschi e radure illuminate dalla luna.

All’arrivo i partecipanti verranno accolti con vin brulè, tè caldo, spumante e panettone.
Intorno alle 23, lo chalet farà da scenografia a un concerto sulla neve, per attendere insieme la mezzanotte e dare il benvenuto al nuovo anno tra natura, musica e festeggiamenti.
La partecipazione alla serata ha un costo di 30 euro, comprensivo di noleggio ciaspole.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.