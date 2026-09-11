Seguici su

Attualità

Cane aggredisce una persona a Cavaglià

Il ferito portato in ospedale per le cure del caso.

Pubblicato

21 secondi fa

il

uomo di mongrando aggredito da un cane
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Un momento di svago si è trasformato in un incubo nella giornata di ieri a Cavaglià. Nei pressi di una cascina della zona, una persona è stata improvvisamente aggredita da un cane di grossa taglia, lasciato colpevolmente libero e privo di custodia. L’animale si è scagliato contro il malcapitato, provocandogli un profondo taglio alla coscia.

Immediato l’allarme: sul posto sono giunti i sanitari dell’ambulanza per prestare le prime cure al ferito. Subito dopo l’attacco, l’animale è rientrato autonomamente all’interno della proprietà del padrone.

I problemi maggiori, tuttavia, sono sorti al momento di identificare il responsabile. Nonostante i ripetuti tentativi e le sollecitazioni, l’uomo si è rifiutato di uscire di casa, rendendo impossibile qualsiasi confronto sia con la vittima sia con i soccorritori.

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento dei carabinieri. I militari hanno confermato il comportamento del tutto uncooperativo del proprietario. Dai successivi accertamenti è emerso un ulteriore dettaglio grave: l’animale era privo della necessaria copertura assicurativa. Per l’uomo scatteranno inevitabilmente le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di omessa custodia e malgoverno di animali.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *