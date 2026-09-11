Cane aggredisce una persona a Cavaglià

Un momento di svago si è trasformato in un incubo nella giornata di ieri a Cavaglià. Nei pressi di una cascina della zona, una persona è stata improvvisamente aggredita da un cane di grossa taglia, lasciato colpevolmente libero e privo di custodia. L’animale si è scagliato contro il malcapitato, provocandogli un profondo taglio alla coscia.

Immediato l’allarme: sul posto sono giunti i sanitari dell’ambulanza per prestare le prime cure al ferito. Subito dopo l’attacco, l’animale è rientrato autonomamente all’interno della proprietà del padrone.

I problemi maggiori, tuttavia, sono sorti al momento di identificare il responsabile. Nonostante i ripetuti tentativi e le sollecitazioni, l’uomo si è rifiutato di uscire di casa, rendendo impossibile qualsiasi confronto sia con la vittima sia con i soccorritori.

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento dei carabinieri. I militari hanno confermato il comportamento del tutto uncooperativo del proprietario. Dai successivi accertamenti è emerso un ulteriore dettaglio grave: l’animale era privo della necessaria copertura assicurativa. Per l’uomo scatteranno inevitabilmente le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di omessa custodia e malgoverno di animali.

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