AttualitàValle Cervo
Campiglia Cervo: esercitazione di protezione civile con la Cri
«È stato un test fondamentale per verificare il modello d’intervento,»
Mettere alla prova la macchina dei soccorsi e preparare i cittadini ad affrontare il rischio idrogeologico e alluvionale. È questo l’obiettivo dell’esercitazione di protezione civile svoltasi lo scorso fine settimana a Campiglia Cervo, nata dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, con il supporto attivo del Gruppo comunale locale e di oltre trenta volontari giunti anche da Cavaglià, Gattinara, Ivrea, Torino, San Francesco al Campo e Rivoli.
Anticipata da una serata informativa rivolta agli abitanti, la simulazione è entrata nel vivo sabato mattina con l’allestimento delle strutture logistiche: il Posto di Comando Avanzato in Municipio, un centro di primo soccorso nell’ambulatorio e l’area accoglienza nella palestra scolastica, supportati da una rete radio dedicata e dai droni CRI per il monitoraggio dei torrenti. Nel pomeriggio, spazio all’evacuazione reale di alcune abitazioni e al censimento delle esigenze della popolazione, esteso anche alle frazioni più isolate.
«È stato un test fondamentale per verificare il modello d’intervento, nato per colmare le criticità emerse con l’alluvione del 2020», commenta il direttore delle operazioni Stefano Falco, sottolineando il ruolo chiave dei cittadini e dei volontari locali. Piena soddisfazione anche dal sindaco Maurizio Piatti, che ha ricordato le ferite del 2002 e del 2020, ringraziando operatori, popolazione e il Gruppo Alpini Valle Cervo per il supporto logistico e i pasti offerti.
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