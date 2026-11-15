Campagna “Nastro blu£ con la Lilt Biella

Informarsi, imparare a conoscere il proprio corpo e non rimandare i controlli: sono queste le azioni al centro della campagna Lilt for Men – Nastro Blu, l’iniziativa con cui la Lega italiana per la lotta contro i tumori dedica il mese di novembre alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale maschile.

Il messaggio scelto per l’edizione 2026, “Muoviti. Per te.”, è un invito a compiere il primo passo: diventare consapevoli dell’importanza della prevenzione e trasformare questa consapevolezza in un gesto concreto di attenzione verso la propria salute.

Paura, imbarazzo e falsi miti portano infatti ancora molti uomini a evitare o rinviare il confronto con il medico. Eppure, conoscere i fattori di rischio, prestare attenzione ai cambiamenti del proprio corpo e rivolgersi tempestivamente a uno specialista può essere decisivo.

Quest’anno la Campagna Nastro Blu di Lilt Biella sarà accompagnata da un appuntamento speciale nato dalla volontà della famiglia Giordano di celebrare in modo solidale i 40 anni di attività del proprio ristorante di via Delleani a Biella.

Mercoledì 25 novembre, dalle 18 alle 23, il ristorante ospiterà un buffet itinerante a scopo benefico, con stand allestiti dai fornitori per presentare e offrire i propri prodotti e un servizio di catering curato da Maio Group.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare un biglietto di ingresso del costo di 25 euro, in vendita al ristorante pizzeria Giordano. L’intero ricavato della serata sarà devoluto a Lilt Biella per sostenere la Campagna Lilt for Men – Nastro Blu e le attività dedicate alla prevenzione dei tumori maschili.

In occasione dell’evento sarà presente davanti al ristorante Giordano anche l’Unità mobile di prevenzione di Lilt Biella: a partire dalle 15 sarà distribuito materiale informativo sulla campagna Nastro Blu, mentre dalle 17 alle 19 saranno effettuate visite urologiche gratuite con ecografia, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il tumore della prostata, con circa 40.000 nuove diagnosi ogni anno in Italia, è la neoplasia più frequente nella popolazione maschile, ma, quando viene individuato precocemente, la percentuale di guarigione supera il 90%.

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